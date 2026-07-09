Щелкунчик, улица Роз и советский гастроном: в Перми появятся новогодние маршруты

В Перми к Новому году планируют создать несколько тематических прогулочных маршрутов. Концепцию представила главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, о чем она сообщила в своих социальных сетях.
Согласно идее, ключевые улицы города получат уникальное оформление. Так, Пермская улица станет «Мастерской» с инсталляциями на тему рукоделия, а Советская превратится в «Советский гастроном» с отсылками к прошлому.
Улицу Сибирскую посвятят розам, а Ленина — мотивам сказок, таких как «Щелкунчик» и «Двенадцать месяцев». На улице Куйбышева планируют объединить темы городской природы и авиационной индустрии.
Как отметила Елена Ермолина, такой подход позволит создать единое праздничное пространство, где у каждой улицы будет свой характер.
Недавно показывали, как будет выглядеть аквапарк и семейный тематический парк в Камской Долине.
Информационный обзор редакции.
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