Щелкунчик, улица Роз и советский гастроном: в Перми появятся новогодние маршруты

Улицу Сибирскую посвятят розам, а Ленина — мотивам сказок, таких как «Щелкунчик» и «Двенадцать месяцев». На улице Куйбышева планируют объединить темы городской природы и авиационной индустрии.

Как отметила Елена Ермолина, такой подход позволит создать единое праздничное пространство, где у каждой улицы будет свой характер.

Недавно показывали, как будет выглядеть аквапарк и семейный тематический парк в Камской Долине.

Информационный обзор редакции.