От Петрова-Водкина до агитфарфора: в галерее открылась постоянная экспозиция отечественного искусства

Экспозиция отечественного искусства состоит из двух частей: одна охватывает период от 1917 до 1950-х годов, вторая — 1960–2000. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что собрание представлено в хронологическом порядке: в нем нашлось место времени художественных поисков и идеологических баталий 1920–1930-х годов, пронзительному искусству войны, «оттепели», эпохи зрелого советского искусства и андеграунду.

В экспозиции представлены звезды своего времени Кузьма Петров-Водкин, Роберт Фальк, Вера Мухина, Александр Дейнека, Константин Юон, Николай Крымов, Александр Лабас, Юрий Пименов, Элий Белютин, а также пермские и уральские художники Евгений Широков, Тимофей Коваленко, Александр Репин, Александр Греков, Юрий Лапшин, Татьяна Нечеухина, Владимир Мальцев. Там же можно увидеть скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства и агитфарфор во всем многообразии и хронологической полноте от авангардных экспериментов послереволюционных лет до позднесоветской эстетики.



Информационный обзор редакции. 6+