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Искусство

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В памятнике соляного производства Прикамья XIX века откроются две выставки

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начался монтаж двух новых выставок. Они откроются в памятнике соляного производства Пермского края XIX века — рассолоподъемной башне Усть-Боровского сользавода. Посетители впервые смогут побывать на всех ее этажах.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте

Новые выставки станут частью большого проекта «Сур, нянь, черинянь – застолье на холмах». Первая будет называться «На ловца и зверь бежит», она раскроет мир традиционной культуры коми-пермяков и аспекты их взаимодействия с природой, а также быт местных рыболовов и охотников. Вторая выставка — «Хлеб да соль» — будет сосредоточена вокруг главного символа гостеприимства, разных видах хлеба и злаках, использовавшихся в традиционной кухне народов Пермского края.

В «Хохловке» рассказали, что для работы над этими выставками в Пермь приехал музейный сценограф из Санкт-Петербурга Никита Сазонов.

Информационный обзор редакции. 6+

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