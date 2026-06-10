В памятнике соляного производства Прикамья XIX века откроются две выставки

Новые выставки станут частью большого проекта «Сур, нянь, черинянь – застолье на холмах». Первая будет называться «На ловца и зверь бежит», она раскроет мир традиционной культуры коми-пермяков и аспекты их взаимодействия с природой, а также быт местных рыболовов и охотников. Вторая выставка — «Хлеб да соль» — будет сосредоточена вокруг главного символа гостеприимства, разных видах хлеба и злаках, использовавшихся в традиционной кухне народов Пермского края.

В «Хохловке» рассказали, что для работы над этими выставками в Пермь приехал музейный сценограф из Санкт-Петербурга Никита Сазонов.

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