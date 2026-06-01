Новой площадкой фестиваля «ПРОСВЕТ» в этом году станет галерея

Концепцией «ПРОСВЕТа» в 2026 году станет «Система света». Фестиваль выйдет за рамки формата световых инсталляций и станет культурной платформой, работающей с городом как с живой системой. «Свет делает невидимые процессы видимыми. В центре — взаимодействие человека, города и технологий в единой системе. Пермская промышленность также встраивается в эту систему света, переосмысливая индустриальный код Перми, делая видимыми ее структуру, ритмы и внутренние связи», — рассказали организаторы фестиваля.

В программе фестиваля «ПРОСВЕТ» в 2026 году — традиционное мэппинг-шоу на здании театра оперы и балета, выставочное пространство с медиа-инсталляциями на территории Завода Шпагина, мультимедийная вечеринка в Доме Музыки, кульминацией которой станет слияние сетов диджеев и масштабной световой инсталляции. Новой локацией фестиваля станет Пермская художественная галерея. Организаторы говорят, что количество художников и стран-участниц станет больше, пока программа формируется.

