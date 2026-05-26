«Это мой манифест»: в галерее Анастасии Поповой готовится к открытию выставка «Благоговение»

На 13 полотнах представлены переживания и моменты откровения художницы. К произведениям прилагается небольшой рассказ, призванный углубить восприятие, раскрыть те невидимые нити, что связывают образ с его эмоциональным истоком.

«Название выставки "Благоговение" и вся серия работ — это мой манифест. Манифест преданности искусству, моему призванию и самой жизни. Это признание трепетного отношения к процессу созидания, к бесконечному поиску новых форм и смыслов, к размышлениям, которые обретают жизнь в моей живописи. Это квинтэссенция того, что я стремлюсь передать сквозь призму своего искусства, приглашая вас разделить это благоговейное чувство», — поделилась художница Анастасия Попова.

Недавно в частной галерее «Пермский период» открылась выставка, в центре которой работы графика Дмитрия Замуруева.

