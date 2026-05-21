В «Пермском периоде» откроется выставка, в центре которой — работы графика Дмитрия Замуруева

Первая глава выставки будет представлять экспозицию «Елки. Палки. Горы. Топи»: в нее войдут живопись, графика, объекты художников из Екатеринбурга Дмитрия Замуруева и Марины Симоновой. Ключевым элементом станет арт-объект из дерева, цветной бумаги, орнамента, мифических существ и графики: он объединяет опыт, ощущения, понимание мира и взгляды и становится визуальным манифестом единства природы, которую познают через разные эмоции и материалы.

Вторая глава включает в себя оригинальные иллюстрации Дмитрия Замуруева к книге пермского поэта Антона Бахарева «Смультронстеллар» (16+). Графика художника не просто сопровождает каждое стихотворение, а, скорее, является отдельным видением художника на поэтические тексты.

