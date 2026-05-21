Галерея возобновила работу после коммунальной аварии

Пермская художественная галерея 21 мая возобновила работу в обычном режиме. Ранее в новом здании на территории Завода Шпагина произошла коммунальная авария — вода залила пол первого этажа.
В пресс-службе галереи рассказали, что сейчас технические неполадки уже устранены, и все запланированные мероприятия пройдут по графику.
Напомним, одно из ближайших больших событий в новой галерее — фестиваль «Идентичность 3», который в этом году будет посвящен теме маркетинга территории и тем, кто за ним стоит.
