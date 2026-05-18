Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

От сувениров до объектов на стыке искусства и повседневности: в ПЕРММ открылась выставка «Разобрано»

В ПЕРММ открылась выставка-коллаборация музея современного искусства и Фонда креативных индустрий Пермского края. Проект под названием «Разобрано» посвящен локальному дизайну, ремеслу и современным авторским практикам.

Музей ПЕРММ/ВКонтакте
Музей ПЕРММ/ВКонтакте
Музей ПЕРММ/ВКонтакте

В выставочном проекте — больше 60 работ художников, дизайнеров, ремесленников и креаторов, которые работают с культурным контекстом Пермского края. В экспозицию вошли авторские сувениры, графика, ремесленные изделия, винил, малотиражные вещи и объекты на стыке искусства и повседневности. Пространство выставки последовательно: оно начинается с уличной культуры и публичного высказывания в зоне входа и постепенно идет к повседневности, звуку и предметной среде в домашней части, завершаясь залом авторских работ, собранных в рамках опен-колла специально для этого проекта.

В музее ПЕРММ рассказали, что название «Разобрано» отсылает к особому взгляду на Пермский край — через фрагменты, образы, материалы и визуальные коды. Многие из представленных на выставке работ не найти в музейных коллекциях — только в локальных мастерских, книжных и сувенирных магазинах, личных собраниях и городском пространстве.

Недавно мы рассказывали о том, что в «Других кругах» открывается выставка художницы, создающей картины из лоскутков с историей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: