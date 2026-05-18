От сувениров до объектов на стыке искусства и повседневности: в ПЕРММ открылась выставка «Разобрано»

В выставочном проекте — больше 60 работ художников, дизайнеров, ремесленников и креаторов, которые работают с культурным контекстом Пермского края. В экспозицию вошли авторские сувениры, графика, ремесленные изделия, винил, малотиражные вещи и объекты на стыке искусства и повседневности. Пространство выставки последовательно: оно начинается с уличной культуры и публичного высказывания в зоне входа и постепенно идет к повседневности, звуку и предметной среде в домашней части, завершаясь залом авторских работ, собранных в рамках опен-колла специально для этого проекта.

В музее ПЕРММ рассказали, что название «Разобрано» отсылает к особому взгляду на Пермский край — через фрагменты, образы, материалы и визуальные коды. Многие из представленных на выставке работ не найти в музейных коллекциях — только в локальных мастерских, книжных и сувенирных магазинах, личных собраниях и городском пространстве.

