В «Других кругах» откроется выставка художницы, создающей картины из лоскутков с историей

Агния Шаньгина в своих работах дает вторую жизнь старым вещам, используя лоскутки: старые заштопанные платки, кусочки домоткани, обрывки кружевных подзоров на белых простынях советских времен, обрезки ситца и льна. Художница знает историю каждого лоскутка, который станет частью ее картины.

В ее работах — рассказы о родной деревне, традициях и родственниках. Художница говорит, что именно там всегда ценили труд и относились с уважением к вещам. Выставка «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» станет размышлением о тихой деревенской жизни, старинных домах, праздниках и воспоминаниях.

