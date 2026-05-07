В «Других кругах» откроется выставка художницы, создающей картины из лоскутков с историей

В арт-пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала 12 мая готовятся открыть выставку архангельской художницы Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю». Автор черпает вдохновение в деревенской жизни, местных традициях и природе.

Фото предоставлено Центральным выставочным залом
Агния Шаньгина в своих работах дает вторую жизнь старым вещам, используя лоскутки: старые заштопанные платки, кусочки домоткани, обрывки кружевных подзоров на белых простынях советских времен, обрезки ситца и льна. Художница знает историю каждого лоскутка, который станет частью ее картины.

В ее работах — рассказы о родной деревне, традициях и родственниках. Художница говорит, что именно там всегда ценили труд и относились с уважением к вещам. Выставка «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» станет размышлением о тихой деревенской жизни, старинных домах, праздниках и воспоминаниях.

