В Хохловке откроется выставка, посвященная истории Преображенского храма и села Янидор, где его создали

Новый выставочный проект, рассказывающий о работе церквей, откроется в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Он будет представлен в экспозиции Преображенской церкви — памятника федерального значения, который завершили реставрировать в 2025 году.
На выставке под названием «Янидор — божий край. Из истории сельской церкви» представят архивные материалы и церковную документацию – клировые ведомости и метрические книги. Особое внимание уделят служителям культа Преображенской церкви и их судьбам в послереволюционный период. В музее говорят, что до XIX века эта церковь выглядела по-другому, и на выставке покажут ее снимок их архива исследователя деревянного зодчества В. В. Суслова. Какие изменения происходили с ним за долгие годы можно будет увидеть в его интерьере.
Истории села Янидор уделят особое место на выставке — там в начале XVII века зодчие возвели Спасо-Преображенский храм. Архивные документы помогут представить Янидорский приход и поговорить о жизни православного населения.
