Показываем, как обновили здание Церкви Преображения в Хохловке

«Новые элементы пока отличаются по цвету, но пройдет немного времени, дерево потемнеет и церковь вернет привычный вид», — объяснили в архитектурно-этнографическом музее. Теперь подрядчику осталось заняться оформлением интерьера: восстановить декоративное оформление портала с арочными проемами между трапезной и храмовой частью. Все работы обещали закончить зимой 2025 года.

Церковь Преображения Господня — один из 15 объектов культурного наследия в Хохловке. Ее возвели в начале XVII века в селе Янидор Чердынского округа. В 1950-м году ее реставрировали на месте, а спустя 30 лет — перевезли и восстановили в Хохловке.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году в Хохловке закончится реставрация Усадьбы Баталовых. Также в планах разработка проектной документации на обновление Церкви Богородицкой, работы по ней должны начаться в 2026 году.