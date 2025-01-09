18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Показываем, как обновили здание Церкви Преображения в Хохловке

В Хохловке завершили обновление Церкви Преображения Господня — она считается одним из символов музея. Рабочие восстановили фундамент, полы и перекрытия, кровлю, крыльцо и галерею, а также установили новые главы.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»/ВКонтакте

«Новые элементы пока отличаются по цвету, но пройдет немного времени, дерево потемнеет и церковь вернет привычный вид», — объяснили в архитектурно-этнографическом музее. Теперь подрядчику осталось заняться оформлением интерьера: восстановить декоративное оформление портала с арочными проемами между трапезной и храмовой частью. Все работы обещали закончить зимой 2025 года.

Церковь Преображения Господня — один из 15 объектов культурного наследия в Хохловке. Ее возвели в начале XVII века в селе Янидор Чердынского округа. В 1950-м году ее реставрировали на месте, а спустя 30 лет — перевезли и восстановили в Хохловке.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году в Хохловке закончится реставрация Усадьбы Баталовых. Также в планах разработка проектной документации на обновление Церкви Богородицкой, работы по ней должны начаться в 2026 году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: