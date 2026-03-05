Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здание Арт-резиденции весной опять ждет обновление

Пермскую Арт-резиденцию в этом году ждет обновление. Оно коснется второго этажа старинного здания на улице Монастырская.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что второй этаж Арт-резиденции отдадут под креативное наполнение: появятся лаборатории и творческие мастерские. Работы стартуют с 1 апреля и займут около четырех месяцев.

Здание Арт-резиденции, построенное в 1910 году, в прошлом году обновляли. После ремонта открылись керамическая мастерская и коворкинг для креативных индустрий.

Информационный обзор редакции.

