Здание Арт-резиденции весной опять ждет обновление

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что второй этаж Арт-резиденции отдадут под креативное наполнение: появятся лаборатории и творческие мастерские. Работы стартуют с 1 апреля и займут около четырех месяцев.

Здание Арт-резиденции, построенное в 1910 году, в прошлом году обновляли. После ремонта открылись керамическая мастерская и коворкинг для креативных индустрий.

