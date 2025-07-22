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Во время ремонта полов в здании 1910 года постройки нашли старые игрушки

Во время ремонта полов в пермской Арт-резиденции на улице Монастырская обнаружили детские игрушки. Здание — объект культурного наследия, построенный в 1910 году по типовому проекту Роберта Марфельда архитектором Василием Потапенко.

Пермская Арт-резиденция/ВКонтакте
Пермская Арт-резиденция/ВКонтакте
Пермская Арт-резиденция/ВКонтакте
Пермская Арт-резиденция/ВКонтакте
Пермская Арт-резиденция/ВКонтакте

Здание на Монастырской в течение всей своей истории было общественным: в нем располагались ремесленные мастерские, училище при заводе имени Сталина, а также Детская инфекционная больница. Руководитель клуба любителей игрушки «Карабас» Анатолий Сивак датировал найденные игрушки 1970-1980-ми годами XX века. 

«Найденные игрушки, скорее всего, являются отсылкой ко времени, когда по улице, тогда еще Орджоникидзе, находилась детская больница», — объяснили в пресс-службе администрации Перми. Теперь их намерены использовать в одной из выставок Арт-резиденции в сезоне 2025-2026. 

Информационный обзор редакции.

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