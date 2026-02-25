Пермская художественная галерея готовится к открытию 31 марта

С 1 апреля откроются первые выставки — «Дом» (0+), «Пермяк и Парма» (6+), «Искусство по полочкам» (0+) — и будут доступны постоянные экспозиции пермской деревянной скульптуры, а также стекла и фарфора.

Напомним, галерея завершила переезд всей коллекции, а это порядка 60 тыс. экспонатов, в начале февраля. Новое здание на Заводе Шпагина в семь раз больше предыдущего, в Кафедральном соборе. Выставочный комплекс включает в себя еще три восстановленных исторических постройки. В здании разместятся библиотека, образовательный центр, а также архив, реставрационные мастерские и фондохранилище.

