В Центре городской культуры откроется выставочный проект, посвященный феномену открытки

По итогам опен-колла в Центре городской культуры выбрали десять изображений от десяти авторов: Олега Бартова, Елены Бухар, Евгения Дёмшина, Анастасии Кочергиной, Даниила Куликова, Светланы Ларханиди, Елены Луханиной, Алины Мальцевой, Надежды Сорокиной и Марины Трушниковой.

«Честно признаемся: выбирать было непросто. Мы увидели город вашими глазами — не только через парадные фасады, но и через детали повседневности и необычные ракурсы», — рассказали в Центре городской культуры.

