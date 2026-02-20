В Центре городской культуры откроется выставочный проект, посвященный феномену открытки

Центр городской культуры завершил опен-колл изображений современной Перми для создания коллекционного набора открыток. Эти же работы станут частью выставочного проекта, который откроется 26 февраля.
Работа Анатолия Краева «Звезды Ван Гога над Пермью», 2016 год
По итогам опен-колла в Центре городской культуры выбрали десять изображений от десяти авторов: Олега Бартова, Елены Бухар, Евгения Дёмшина, Анастасии Кочергиной, Даниила Куликова, Светланы Ларханиди, Елены Луханиной, Алины Мальцевой, Надежды Сорокиной и Марины Трушниковой.
«Честно признаемся: выбирать было непросто. Мы увидели город вашими глазами — не только через парадные фасады, но и через детали повседневности и необычные ракурсы», — рассказали в Центре городской культуры.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)