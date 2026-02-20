Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Центре городской культуры откроется выставочный проект, посвященный феномену открытки

Центр городской культуры завершил опен-колл изображений современной Перми для создания коллекционного набора открыток. Эти же работы станут частью выставочного проекта, который откроется 26 февраля.

Работа Анатолия Краева «Звезды Ван Гога над Пермью», 2016 год
Анатолий Краев

Работа Анатолия Краева «Звезды Ван Гога над Пермью», 2016 год

По итогам опен-колла в Центре городской культуры выбрали десять изображений от десяти авторов: Олега Бартова, Елены Бухар, Евгения Дёмшина, Анастасии Кочергиной, Даниила Куликова, Светланы Ларханиди, Елены Луханиной, Алины Мальцевой, Надежды Сорокиной и Марины Трушниковой. 

«Честно признаемся: выбирать было непросто. Мы увидели город вашими глазами — не только через парадные фасады, но и через детали повседневности и необычные ракурсы», — рассказали в Центре городской культуры.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: