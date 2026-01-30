Центр городской культуры собирается изучить феномен открытки и создать собственный набор с изображением современной Перми

Центр городской культуры в рамках нового выставочного проекта собирается исследовать феномен открытки, которая сохраняет свою актуальность, несмотря на то, что эпистолярный жанр почти ушел из повседневности.
Команда ЦГК, изучающая архивы пермских открыток, заметила одну закономерность — чем раньше она создана, тем интересней, живей и разнообразней, поэтому объявила опен-колл изображений современной Перми. Их можно прислать до 13 февраля.
Выберут 10 победителей, чьи работы войдут в единый набор пермской актуальной открытки и станут частью предстоящей выставки. «Мы намеренно используем слово "изображение", потому что не хотим ограничиваться какой-то определенной техникой (фотография, графический дизайн, картина и так далее). Ограничение здесь только одно – форма и формат открытки — 105×148 мм», — объяснили в Центре городской культуры.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)