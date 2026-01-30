Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Центр городской культуры собирается изучить феномен открытки и создать собственный набор с изображением современной Перми

Центр городской культуры в рамках нового выставочного проекта собирается исследовать феномен открытки, которая сохраняет свою актуальность, несмотря на то, что эпистолярный жанр почти ушел из повседневности.

Центр городской культуры/Telegram

Команда ЦГК, изучающая архивы пермских открыток, заметила одну закономерность — чем раньше она создана, тем интересней, живей и разнообразней, поэтому объявила опен-колл изображений современной Перми. Их можно прислать до 13 февраля.

Выберут 10 победителей, чьи работы войдут в единый набор пермской актуальной открытки и станут частью предстоящей выставки. «Мы намеренно используем слово "изображение", потому что не хотим ограничиваться какой-то определенной техникой (фотография, графический дизайн, картина и так далее). Ограничение здесь только одно – форма и формат открытки — 105×148 мм», — объяснили в Центре городской культуры.

