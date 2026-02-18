Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Дискуссию о жизни в психоневрологическом интернате проведут в пространстве «Тут»

В Перми 21 февраля собираются провести встречу-дискуссию, посвященную жизни в закрытых учреждениях. Она состоится в рамках финисажа выставки «В поисках перпендикуляра» в пространстве «Тут»: в ее создании участвовал Алексей Сахнов, проживающий в психоневрологическом интернате.

Никита Чунтомов

На встрече будут рассказывать, как люди оказываются в психоневрологических интернатах и в каких условиях живут. В обсуждении примет участие Надежда Ли, директор «Дедморозим» и опекун, забравший из закрытых институций семь человек. «Двоим из них, включая Игоря Агапитова, удалось вернуть дееспособность. Игорь прошёл путь из детского дома через ПНИ к самостоятельной жизни: при поддержке наших специалистов получил образование и квартиру, а теперь сопровождает других выпускников интернатов с инвалидностью. Он тоже присоединится к дискуссии», — рассказала Надежда Ли.

Своим взглядом на эту тему поделятся психотерапевт, начальник отдела реабилитации Пермского центра социального обслуживания Татьяна Клюкина и подопечный психоневрологического интерната Юрий Ярошев. 

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: