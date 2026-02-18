Дискуссию о жизни в психоневрологическом интернате проведут в пространстве «Тут»

На встрече будут рассказывать, как люди оказываются в психоневрологических интернатах и в каких условиях живут. В обсуждении примет участие Надежда Ли, директор «Дедморозим» и опекун, забравший из закрытых институций семь человек. «Двоим из них, включая Игоря Агапитова, удалось вернуть дееспособность. Игорь прошёл путь из детского дома через ПНИ к самостоятельной жизни: при поддержке наших специалистов получил образование и квартиру, а теперь сопровождает других выпускников интернатов с инвалидностью. Он тоже присоединится к дискуссии», — рассказала Надежда Ли.

Своим взглядом на эту тему поделятся психотерапевт, начальник отдела реабилитации Пермского центра социального обслуживания Татьяна Клюкина и подопечный психоневрологического интерната Юрий Ярошев.

