Дискуссию о жизни в психоневрологическом интернате проведут в пространстве «Тут»

В Перми 21 февраля собираются провести встречу-дискуссию, посвященную жизни в закрытых учреждениях. Она состоится в рамках финисажа выставки «В поисках перпендикуляра» в пространстве «Тут»: в ее создании участвовал Алексей Сахнов, проживающий в психоневрологическом интернате.
На встрече будут рассказывать, как люди оказываются в психоневрологических интернатах и в каких условиях живут. В обсуждении примет участие Надежда Ли, директор «Дедморозим» и опекун, забравший из закрытых институций семь человек. «Двоим из них, включая Игоря Агапитова, удалось вернуть дееспособность. Игорь прошёл путь из детского дома через ПНИ к самостоятельной жизни: при поддержке наших специалистов получил образование и квартиру, а теперь сопровождает других выпускников интернатов с инвалидностью. Он тоже присоединится к дискуссии», — рассказала Надежда Ли.
Своим взглядом на эту тему поделятся психотерапевт, начальник отдела реабилитации Пермского центра социального обслуживания Татьяна Клюкина и подопечный психоневрологического интерната Юрий Ярошев.
