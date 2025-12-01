В пространстве «Тут» откроется выставка-исследование наивной архитектуры

В пространстве «Тут» 2 декабря собираются открыть первую инклюзивную выставку «В поисках перпендикуляра», она станет исследованием наивной архитектуры. В ее создании участвовал Алексей Сахнов — художник, большую часть времени разрабатывающий проекты в арт-студии при психоневрологическом интернате в Санкт-Петербурге.
Во время разработки выставочного плана соавторы резиденции «Тут»— дети и подростки — много раз поднимали тему изоляции, одиночества и невозможности найти свое место в современном городе, поэтому к созданию этого проекта пригласили Алексея Сахнова, работающего с закрытыми и изолированными местами. Он изготавливает из картона, использованной упаковки и найденных артефактов дома, мебель и транспорт, которые становятся безопасным и свободным творческим высказыванием.
«Авторы проекта обращаются к идее наивной, "ненормативной" архитектуры Перми. В центре их внимания — необычные городские сооружения, народная стихийная застройка, разросшиеся гаражи, самоорганизованные палисадники. Такие пространства часто имеют неочевидное назначение, не подчиняются общепринятым архитектурным нормам, хранят в себе идею бесконечной интуитивной стройки. Их также можно воспринимать как места безопасности, точки приложения творческих усилий горожан», — объяснили в пространстве «Тут».
Основу выставки составит масштабная инсталляция из бумажных домов. Любой посетитель сможет дополнить ее своим сооружением. Архитектуру дополнят графические серии, вышивки, объекты, аудио-инсталляции, живопись пермских авторов: Ивана Лукиных, Александра Гуляева, Данила Куликова, Анны Аборкиной, Марии Артамоновой, Лены Рэмбо, Тамары Королёвой.
