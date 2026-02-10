Художник из Перми отправится в арт-резиденцию при Музее современного искусства в Китае

На open-call пришло рекордное количество заявок — более 900. Из них экспертный совет выбрал шесть художников, которые смогут провести месяц в арт-резиденции при Музее современного искусства Янцзян (YJGM): жить, работать в мастерских и развивать свой проект при поддержке художников коллектива YANGJIANG GROUP.

Кроме Ильи Гришаева, в числе победителей open-call — Иван Горшков (Воронеж), Ульяна Подкорытова (Москва), Камила Юсупова (Бишкек), Элина Гусарова (Красноярск), Александр Лемиш (Москва).

Илья Гришаев родился в Перми, окончил кафедру дизайна Пермского гуманитарно-технологического института, также учился на отделении Иконописи Пермского духовного училища. Сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге. Участник Основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, а также выставок в Государственном Русском музее, Музее Москвы, ЦСИ Винзавод. В течение несколько лет, во время пермской культурной революции, участвовал в групповых выставках музея PERMM (например, в проекте «Транзитная зона» в 2014 году).