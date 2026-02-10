Художник из Перми отправится в арт-резиденцию при Музее современного искусства в Китае

Пермский художник Илья Гришаев стал одним из победителей open-call для участия в первой международной арт-резиденции фонда, которая пройдет в Китае. Его проводили Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК.
На open-call пришло рекордное количество заявок — более 900. Из них экспертный совет выбрал шесть художников, которые смогут провести месяц в арт-резиденции при Музее современного искусства Янцзян (YJGM): жить, работать в мастерских и развивать свой проект при поддержке художников коллектива YANGJIANG GROUP.
Кроме Ильи Гришаева, в числе победителей open-call — Иван Горшков (Воронеж), Ульяна Подкорытова (Москва), Камила Юсупова (Бишкек), Элина Гусарова (Красноярск), Александр Лемиш (Москва).
Кстати! В этой подборке мы рассказывали о молодых пермских художниках (это было непросто!), за чьим творчеством нужно следить.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)