Реплики украшений IX-XI и XVIII-XIX веков создали в Чердынском музее: теперь это сувениры

В Чердыни создали профессиональные копии старинных женских украшений, хранящихся в фондах местного краеведческого музея. Они стали частью сувенирной линейки «Хроники Чердыни. Время Пармы», сделанной ранее в рамках открытия одноименной выставки.

Чердынский краеведческий музей
Чердынский краеведческий музей

Коллекцию пополнили три модели серег из латуни и посеребренной латуни, дополненные уральскими самоцветами — они в точности повторяют украшения IX–XI и XVIII–XIX веков. В пресс-службе министерства туризма рассказали, что реплики исторических украшений Чердынский краеведческий музей создавал в сотрудничестве с ювелирной мастерской. На этикетке серег имеется информация об оригинале и его изображение.

«Создать такой сувенир мы решили по просьбам наших гостей. Видя в экспозиции оригинальные украшения средневековья и более поздних периодов, наши посетители выражали желание обладать подобными изделиями», — поделилась куратор линейки сувениров к экспозиции «Хроники Чердыни. Время Пармы» Екатерина Котельникова.

Ранее мы рассказывали о проектах из Пермского края, ставших победителями Всероссийского конкурса туристических сувениров.

Информационный обзор редакции.

