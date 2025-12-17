Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Названы проекты из Пермского края, ставшие победителями Всероссийского конкурса туристических сувениров

В Санкт-Петербурге прошел финал XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Пермский край представил на нем 30 проектов и вошел в топ-5 по числу финалистов.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Победителями конкурса стали девять проектов из Пермского края в следующих номинациях:

  • «Магазин туристической сувенирной продукции»: 1 место у проекта «Твоя полка» (Пермь).
  • «Сувенир-игрушка»: Гран-при получила настольная игра «Легенды Земли Пермской» (авторы – Александра Григорьева и Николай Веселов, Пермь).
  • «Этнографический сувенир (эконом-класс)»: 1 место у брошей «Куколки-мотанки» «Обережки» (автор — Светлана Остапчук, Чердынь).
  • «Сувенир региона (высокая ценовая категория)»: 2 место у «НеобыЧАЙных историй Пермской губернии» (автор — Юлия Зубова, Пермь).
  • «Сувенир региона (высокая ценовая категория)»: 2 место у серии сувенирных варежек с ручной вышивкой «Тепло родного края. Пермские достопримечательности» (автор – Римма Гильманова, Оханск).
  • «Сувенир города (высокая ценовая категория)»: 2 место у сувенира «ПИПл – Пермские Иллюстрированные Платки» (Пермь).
  • «Сувенир города (VIP): 3 место занял сувенир «Часы-светильник с пением соловья» «Особняк Токаревой» (автор – Михаил Аликин, Частые).
  • «Линейка туристических сувениров региона»: 3 место завоевала сувенирная линейка «Мой пермский период» (авторы – участники инклюзивной мастерской «Будетляне», Пермь).
  • «Гастрономический сувенир (средняя ценовая категория)»: 3 место присуждено шоколаду «Пермское море» (автор – Ольга Багнюк, Пермь).
  • «Гастрономический сувенир (высокая ценовая категория)»: 3 место заняли «Конфекты Перми», проект музейно-туристического центра «Конфектория» (Пермь).

В пресс-службе министерства туризма Пермского края рассказали, что в финале приняли участие 1066 конкурсных позиций от авторов и производителей туристических сувениров из 71 региона России и Республики Беларусь.

