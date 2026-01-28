Выставка «Портрет времени», посвященная юбилею Юрия Лапшина, готовится к открытию

На экспозиции будут представлены живописные и графические работы художника. Сам Юрий Лапшин описывает свою работу как «Портрет времени», который он видит в своей мастерской, разбирая произведения разных лет, вернувшиеся после участия в выставках по всей России. «Всю свою долгую жизнь я осознавал, что это "мой путь". Я рисовал, писал, лепил, мастерил то, что хотел, внимательно прислушиваясь к себе, своим родным, близким, друзьям. И чаще вопреки их советам, а у нас ведь "страна советов", продолжал делать то, что считал верным. Искал и продолжаю искать только мои ощущения жизни, создавая некий образ только моего сознания, который материализуется в непрерывный "Портрет времени", — рассказывает Юрий Лапшин.

