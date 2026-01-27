Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Выставка «9 кругов быта» Егора Субботина готовится к открытию в кафе Cult

В бистро Cult 28 января готовятся открыть персональную выставку художника Егора Субботина «9 кругов быта». Куратором выступил научный сотрудник Пермской художественной галереи, искусствовед Владимир Береснев.

Егор Субботин/ВКонтакте

За декоративностью и «мультяшностью» работ Егора Субботина скрывается ирония по поводу инфантилизма героев нашего времени, которые прячут ранимые сердца за гротескным гримом и эффектными доспехами с маркетплейсов. «Персонажи его кавайных картин зарастают бородой, распадаются на части, превращаются в кухонный чад и сигаретный дым, и все это происходит в атмосфере стильного, многоцветного безумия. Быт притворяется карнавалом, оборачиваясь в неон и глянец», — рассказывают организаторы выставки художника.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермской галерее готовятся открыть выставку, посвященную творчеству Петра Субботина-Пермяка и коми-пермяцкой земле.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: