Выставка «9 кругов быта» Егора Субботина готовится к открытию в кафе Cult

В бистро Cult 28 января готовятся открыть персональную выставку художника Егора Субботина «9 кругов быта». Куратором выступил научный сотрудник Пермской художественной галереи, искусствовед Владимир Береснев.
За декоративностью и «мультяшностью» работ Егора Субботина скрывается ирония по поводу инфантилизма героев нашего времени, которые прячут ранимые сердца за гротескным гримом и эффектными доспехами с маркетплейсов. «Персонажи его кавайных картин зарастают бородой, распадаются на части, превращаются в кухонный чад и сигаретный дым, и все это происходит в атмосфере стильного, многоцветного безумия. Быт притворяется карнавалом, оборачиваясь в неон и глянец», — рассказывают организаторы выставки художника.
Недавно мы рассказывали о том, что в Пермской галерее готовятся открыть выставку, посвященную творчеству Петра Субботина-Пермяка и коми-пермяцкой земле.
Информационный обзор редакции. 16+
Комментарии (0)