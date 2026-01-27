Выставка «9 кругов быта» Егора Субботина готовится к открытию в кафе Cult

За декоративностью и «мультяшностью» работ Егора Субботина скрывается ирония по поводу инфантилизма героев нашего времени, которые прячут ранимые сердца за гротескным гримом и эффектными доспехами с маркетплейсов. «Персонажи его кавайных картин зарастают бородой, распадаются на части, превращаются в кухонный чад и сигаретный дым, и все это происходит в атмосфере стильного, многоцветного безумия. Быт притворяется карнавалом, оборачиваясь в неон и глянец», — рассказывают организаторы выставки художника.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермской галерее готовятся открыть выставку, посвященную творчеству Петра Субботина-Пермяка и коми-пермяцкой земле.

