В Пермской галерее готовятся открыть выставку, посвященную творчеству Петра Субботника-Пермяка и коми-пермяцкой земле

Образ Пармы, которую коми-пермяки назвали Пера Маа (в переводе «земля за пределами»), занимает центральное место в экспозиции. Его можно отследить в материалах этнографических коллекций одежды, утвари и декоративно-прикладного искусства конца XIX – начала XX века, а еще в представлении рисунков, созданных учениками Кудымкарских художественно-ремесленных мастерских 1919 – 1922 годов. На новой выставке в Пермской галерее представят работы и самого Петра Субботина-Пермяка. Это созданные в разные периоды: например, живопись и графика во время учебы в Строгановском училище; эскизы оформления Москвы к первой годовщине Красной армии; эскизы к театральным постановкам, а также новаторские работы 1920-х годов, выполненные в духе модного тогда кубофутуризма.

В пресс-службе галереи рассказали, что выставка рассказывает о Субботине-Пермяке как о художнике, который вернулся в родные края, чтобы воплотить мечту о переустройстве мира через искусство. Планируется, что проект «Пермяк и Парма» начнет работу одновременно с официальным открытием Пермской художественной галереи в новом здании на Заводе Шпагина.

