В галерее показали, как монтируют экспозицию пермской деревянной скульптуры в новом здании

Для монтажа деревянной скульптуры нет единого решения — для каждого экспоната подбирают индивидуальный вариант: что-то ставят на подиумы, что-то размещают на стенах. «Особенно сложны крупные и тяжелые объекты — распятия высотой более двух метров и резной образ Саваофа. Например, в установке скульптуры Саваофа были задействованы одновременно десять монтажников», — рассказала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина.

Самым сложным оказался монтаж большого распятия на центральной стене зала из-за ее полукруглой формы и отсутствия подходящего крепежа. Был разработан специальный металлический каркас и индивидуальная система креплений для стены, а сам монтаж проходил на большой высоте с участием специалистов и подъемной техники. Теперь распятие в галерее выглядит так, будто парит в воздухе.

