Пермская галерея начала активную подготовку экспозиций к официальному открытию

В Пермской художественной галерее завершен цикл экскурсий «Первый экспонат — новое здание» (0+), который знакомил посетителей с архитектурой, пространством и смыслами нового дома. С 12 января началась активная подготовка выставок и экспозиций к официальному открытию.

Пермская галерея/Telegram

В пресс-службе галереи рассказали, что многие произведения «выйдут в свет» из запасников впервые: среди них: некоторые экспонаты из коллекции пермской деревянной скульптуры, русской и западноевропейской живописи, произведения из коллекций авангарда, Строгановской школы иконописи, нумизматики, фарфора и многое другое.

Напомним, в середине декабря Пермская галерея начала переезд в новое здание, которое находится на территории Завода Шпагина. В фондах хранится больше 60 тыс. экспонатов, каждый из них после доставки проходит обязательный осмотр хранителями и реставраторами.

