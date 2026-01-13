Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Любопытная улитка» и тукан: коллекция Пермской галереи пополнилась работами художников-камнерезов

Коллекцию Пермской галереи пополнили произведения современных художников-камнерезов. В собрание вошли работы авторов, все они выпускники камнерезного отделения Кунгурского художественного училища (ныне филиал МГХПА им. С. Г. Строганова, Москва).

Работа «Любопытная улитка» Елены Пихтовниковой

В телеграм-канале галереи показали четыре работы: «Любопытная улитка» Елены Пихтовниковой, «Тукан» Андрея Пихтовникова, «Зеркало» Кирилла Кривощекова, «Бегемот» Николая Овечкина. Всего их десять. Для подавляющего большинства авторов это первое представление их произведений в собрании Пермской галереи.

«Это поколение молодых, уже творчески сложившихся мастеров, работающих в оригинальных авторских техниках. Художников знают не только на Урале, но и в других регионах России и за ее пределами; они — победители краевых, региональных и всероссийских конкурсов камнерезного искусства», — отметили в галерее.

