Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В «Пермском периоде» откроется выставка-энциклопедия техник художественной обработки стекла

В галерее «Пермский период» с 19 декабря начнет работать проект «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж». На выставке-энциклопедии будут декоративные изделия, созданные пермскими художниками с использованием разных приемов художественной обработки стекла.

Галерея «Пермский период»
Галерея «Пермский период»
Галерея «Пермский период»
Галерея «Пермский период»
Галерея «Пермский период»
Галерея «Пермский период»

В экспозицию войдут панно, иконы, домашняя утварь и украшения, выполненные в техниках мозаики, витража, фьюзинга и эмали. Последней будет уделено центральное место на выставке. В галерее объяснили, что это связано с несколькими причинами: во-первых, эмаль когда-то была художественным брендом Пермского края, а продукция из нее славилась на всю страну; во-вторых, существует множество разновидностей, кроме известной всем финифти.

На выставке «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж» представят изделия признанных мастеров, таких как Елены и Степан Колюпановы, Людмила Кравченко, Юлия и Наталья Степановы, Анатолий Филимонов, а также молодых авторов и студентов художественных учебных заведений Пермского края. Возраст некоторых экспонатов приближается к сотне лет.

Недавно мы рассказывали о том, какие выставки будут работать в Перми в январские каникулы.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: