В «Пермском периоде» откроется выставка-энциклопедия техник художественной обработки стекла

В экспозицию войдут панно, иконы, домашняя утварь и украшения, выполненные в техниках мозаики, витража, фьюзинга и эмали. Последней будет уделено центральное место на выставке. В галерее объяснили, что это связано с несколькими причинами: во-первых, эмаль когда-то была художественным брендом Пермского края, а продукция из нее славилась на всю страну; во-вторых, существует множество разновидностей, кроме известной всем финифти.

На выставке «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж» представят изделия признанных мастеров, таких как Елены и Степан Колюпановы, Людмила Кравченко, Юлия и Наталья Степановы, Анатолий Филимонов, а также молодых авторов и студентов художественных учебных заведений Пермского края. Возраст некоторых экспонатов приближается к сотне лет.

