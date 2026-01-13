Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В ЦГК готовятся открыть выставку памяти поэта, художника и дизайнера Сергея Имиса

В Центре городской культуры 15 января собираются открыть выставку «В заданных рамках», посвященную пермскому художнику, писателю, поэту и дизайнеру Сергею Имису (Андрейчикову). Он скончался в мае 2025 года.

Страница Сергея Имиса ВКонтакте

Экспозиция будет расположена в трех залах, она строится вокруг трех граней личности Сергея Имиса — поэтические тексты, живопись, коммерческие дизайнерские работы. Авторы выставки — Лилия и Александр Андрейчиковы, Юлия Баталина, Борис Эренбург — попытаются заглянуть в пространство между ярлыками, где человек искусства и человек ремесла сосуществуют в непрекращающейся рефлексии, создавая уникальный творческий путь.

В разгар перестройки поэт Сергей Имис сделал честный выбор, уйдя в дизайн и став востребованным профессионалом в Перми. «Позже он признавался, что дизайн "сожрал львиную долю жизни", и в искусстве он успел меньше, чем хотел. Эта жизненная коллизия знакома многим из нас: выбор между свободой и благополучием, творчеством и заработком. Но Имису удалось невозможное — он вписал себя в рамки "нормальной", экономически устойчивой жизни, не наступая на горло собственным творческим интенциям», — рассказывают о личности Сергея Имиса в Центре городской культуры.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермская галерея начала активную подготовку экспозиций к официальному открытию.

