Быт и традиции: экспозиция «Средний мир» открылась в Коми-Пермяцком краеведческом музее

Раздел «Средний мир» рассказывает о жизни коми-пермяков с XVI до начала XX века и показывает, как формировались их быт, традиции и представления о мире. Посетители увидят, как люди жили на лесных территориях Пармы, вели хозяйство и приспосабливались к суровым природным условиям, особое внимание уделено земледелию и крестьянским семьям.

Отдельную часть экспозиции посвятят богатырю Кудым-Ошу, он представлен пашущим землю плугам: по преданиям, именно он привез из южных земель зерна пшеницы и ячменя и подарил их своему народу. В «Средней мире» покажут орудия труда, такие как борона-суковатка и телега на деревянных колесах, традиционный национальный костюм, подлинную крестьянскую избу (ее перевезли в музей в 1962 году). Экспозицию дополняют макеты поселений, материалы из фольклорных источников и мультимедийные программы, посвященные истории появления населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа. «В "Среднем мире" мы начинаем подробный разговор о человеке — о том, как жили крестьяне на этой земле, как вели хозяйство, во что верили и как сохраняли свои традиции. Для нас было важно показать не отдельные предметы, а целостную картину жизни коми-пермяков на протяжении нескольких веков», — рассказала директор музея Елена Дунина.

Недавно в Пермской арт-резиденции открылся выставочный проект «Фантазии»: он объединил живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное искусство.

Информационный обзор редакции. 6+