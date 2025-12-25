Диалог между зрителем и его собственным познанием: в арт-резиденции откроется проект «Фантазии»

На выставке представят работы 26 пермских художников: Натальи Белавиной, Екатерины Безденежных, Романа Борисова, Никиты Вялкова, Марка Егошина, Владимира Кайгородова, Валерии Кочуровой, Ольги Кучевой, Дмитрия Лапшина, Юрия Лапшина, Виктора Остапенко, Светланы Перевышиной, Константина Собянина, Яны Соляковой, Юрия Шикина, Елизаветы Юшковой.

Через свои работы художники предлагают зрителям переосмыслить границы реального и ирреального, исследуя внутренний мир человека как главный инструмент преображения действительности. «В эпоху, когда реальность часто диктует жесткие правила, фантазии становятся манифестом свободы воображения. Выставка не просто демонстрирует произведения современного искусства, она создает пространство для диалога между зрителем и его собственным подсознанием, где каждая мысль, мечта, греза может обрести видимую, осязаемую форму», — рассказывает куратор выставки, художница Елизавета Юшкова.

В этой подборке мы рассказывали о том, какие выставки будут работать в Перми в новогодние каникулы.

Информационный обзор редакции. 6+