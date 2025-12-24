В Пермской арт-резиденции откроется фотовыставка «Эмоциональная архитектура»: снимки дополнят миниатюрные копии автомобилей

Фотовыставка будет состоять из тематических блоков снимков, которые дополнят инсталляции из миниатюрных копий машин коллекционера и фотохудожника Дениса Киева. В пресс-службе администрации Перми отметили, что авторское оформление фотокартин также будет особенным: от классической печати на фотобумаге, в рамах, на холстах до декоративной печати фотографий на текстиле. «Что такое эмоциональная архитектура в проекте фотоклуба? Эмоции на фоне городских ритмов, необычного света дня и ночи, времен года. Это черно-белые и цветные фотографии, сделанные на фотоаппарат, а также модная сегодня мобилография», — рассказала Елена Ангальт-Щербакова, автор проекта, руководитель краевой ассоциации фотохудожников Народный фотоклуб «Пермь».

Кстати! В конце декабря в Перми откроют выставку цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» (6+): свои работы представят более 30 художников из разных стран.

Информационный обзор редакции. 6+