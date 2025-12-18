Оживающие портреты, панорамная инсталляция, 30+ художников: в Перми собираются провести выставку цифрового искусства

Выставка объединит работы более 30 художников из России, Бразилии, Великобритании, Китая, Германии, Азербайджана, Нидерландов, Тайваня, Аргентины и других стран. На 160 медиэкранах представят живое искусство, созданное с помощью света, движения и кода.

В пермской версии выставки намерены представить панорамную инсталляцию. «Оживающие портреты, ритмичные узоры, традиции, переосмысленные в 3D и CGI. Каждый кадр — как сигнал из будущего, где границы между физическим и виртуальным стираются», — рассказали одни из авторов проекта, команда фестиваля «ПРОСВЕТ».

