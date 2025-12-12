Керамическую мастерскую и кафе собираются открыть в Пермской Арт-резиденции

Также на площадях Пермской Арт-резиденции намерены открыть коворкинг, лекционный зал и кафе. Они разместятся на месте, где ранее находились складские и подсобные помещения — в этой части здания во время ремонта нашли детские игрушки советского времени.

Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой Ольгу Романову, руководителя Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий (в ее ведении находится арт-резиденция), в 2026 году дворик намерены благоустроить, а после устраивать в нем концерты, фестивали, маркеты, художественные пленэры. Уже есть план на август следующего года — выставка керамистов под открытым небом.

