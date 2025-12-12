Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Керамическую мастерскую и кафе собираются открыть в Пермской Арт-резиденции

В Пермской Арт-резиденции собираются организовать керамическую мастерскую. Для нового пространства ранее искали педагога, который мог бы курировать студию, развивать ее идейно и проводить занятия с детьми и подростками.

Пермская Арт-резиденция/ВКонтакте

Также на площадях Пермской Арт-резиденции намерены открыть коворкинг, лекционный зал и кафе. Они разместятся на месте, где ранее находились складские и подсобные помещения — в этой части здания во время ремонта нашли детские игрушки советского времени.

Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой Ольгу Романову, руководителя Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий (в ее ведении находится арт-резиденция), в 2026 году дворик намерены благоустроить, а после устраивать в нем концерты, фестивали, маркеты, художественные пленэры. Уже есть план на август следующего года — выставка керамистов под открытым небом.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: