Улицу Пермская опять могут сделать пешеходной

Возвращение пешеходной улицы связано с открытием нового креативного пространства «Дом сказок и ремесел» на Пермской, 61. Оно станет подведомственным учреждением ПДНТ «Губерния», сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора дома народного творчества Татьяну Санникову. Планируется, что «Дом сказок и ремесел» откроется осенью 2025 года. Сначала новое креативное пространство должно функционировать в формате «ремесленных выходных», а затем может перейти в ежедневный формат.

Открытие пространства — часть создания новой идеологии для возвращения улицы Пермская в статус пешеходного променада, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Татьяну Санникову. Сейчас разрабатывается план пешеходно-развлекательной зоны с интересными активностями, кафе и другими точками притяжения для приятного времяпрепровождения пермяков и туристов.

Информационный обзор редакции.