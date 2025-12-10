Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Архив предметов культа и артефакты через медитацию: в арт-резиденции MaxArt пройдут открытые мастерские художников

В арт-резиденции фонда современного искусства MaxArt 15 декабря собираются устроить открытые мастерские четырех художников Ярославы Комисаровой, Лены Рэмбо, Ксении Маркеловой и Дмитрия Куркина. Они были участниками девятого сезона, который проходил в коллаборации с Пермским краеведческим музеем.

Ярослава Комиссарова
Пресс-служба фонда MaxArt

Ярослава Комиссарова

Ксения Маркелова
Пресс-служба фонда MaxArt

Ксения Маркелова

Лена Рэмбо
Пресс-служба фонда MaxArt

Лена Рэмбо

Дмитрий Куркин
Пресс-служба фонда MaxArt

Дмитрий Куркин

Пресс-служба фонда MaxArt

В пресс-службе фонда МахArt рассказали, что открытые мастерские позволят увидеть проекты художников и понаблюдать за процессом их создания. Стипендиат грантовой программы ГЭС-2 Ярослава Комиссарова из Санкт-Петербурга обращается к архиву предметов культа из краеведческого музея, изучая, как «пустота» говорит о социальных изменениях. Проект художника и куратора из Набережных Челнов Дмитрия Куркина исследует феномен музеефикации как захвата предмета институциональной речью.

Пермская художница Лена Рэмбо занимается интуитивным проявлением через разные медиумы — от живописи до перформанса, ее проект посвящен присутствию и встрече с музейными артефактами внутри медитации. Художница и куратор из Екатеринбурга Ксения Маркелова в своей практике исследует компромиссы между страхом и желанием, ее проект в арт-резиденции посвящен раскопкам звероящерам в Пермском крае.

«Формат открытых мастерских позволяет заглянуть за кулисы творческого процесса — увидеть не только итоговые работы, но и само становление художественной идеи. Встреча с художниками — это шанс приоткрыть "внутреннюю кухню" резиденции, скрытую от глаз публики. Особо важная составляющая проектов резидентов девятого сезона — работа с музейными коллекциями и осмысление феномена музеефикации, и об этом мы также поговорим во время события», —отметила куратор арт-резиденции фонда MaxArt в Перми Маша Мирошина.

Недавно мы рассказывали о том, что в пространстве «Тут» открывается выставка-исследование наивной архитектуры.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: