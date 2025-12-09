Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермскому краеведческому музею подарили коллекцию вендобионтов — они обитали около 580 лет назад

Коллекция Пермского краеведческого музея пополнилась вендобионтами — организмами, населявшими Землю в докембрийское время ~ 580 – 540 млн лет назад. Они были найдены на Широковском водохранилище Пермского края.

Пермский краеведческий музей/ВКонтакте
Антон Колесников

В Пермском краеведческом музее рассказали, что коллекцию ископаемых организмов передал Антон Колесников, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН. Ее собираются показать в экспозиции музея «Пермский период», который откроется на территории Завода Шпагина в 2026 году.

«Вендобионты вели прикрепленный образ жизни и жили на дне мелководных морей. Чаще всего они имели округлую форму, похожую на монетки. Это были первые организмы, которые были описаны в докембрии. На Широковском водохранилище эти организмы сохранились в большем разнообразии: не просто отдельные слепки, а очень часто от этих дисков отходят перьеобразные выросты, которые чаще всего не сохраняются, а в Прикамье они сохранились. Это обитатели вендского моря – крайне мелководных протяженных лиманов, заливов, которые в современном геологическом понимании тянутся от Белого моря до Урала, но тогда еще Урала не было. Был континент Балтика, который позже, спустя сотни миллионов лет, столкнулся с другим континетом и образовались Уральские горы», — поделился Антон Колесников.

