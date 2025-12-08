Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

После ремонта в Осинском краеведческом музее обновили экспозицию

В Осинском краеведческом музее после ремонта открылась обновленная экспозиция «Оса – уездный город». Она посвящена социально-экономическому, духовному и культурному развитию города в XIX — начале ХХ веков.

Осинский краеведческий музей/ВКонтакте

Музей занимает бывший Собор Успения Пресвятой Богородицы — это одно из первых каменных строений в Осе, построенное в 1791-1824 годы. Ремонтные работы в старинном здании велись с 2024 года: заменили чердачные перекрытия второго этажа, отремонтировали фасад здания и входную группу, восстановили внутренние архитектурные элементы.

В обновленном здании музея изменился раздел «Осинское городище», посвященный памятнику археологии эпохи раннего железного века и открытый краеведом и учителем естественных наук городского четырехклассного училища Федором Петровых. Раздел дополнили новыми материалами об истории женской гимназии: книгами, гимназическими тетрадями, подлинными уникальными документами и фотографиями учащихся. В 2026 году в Осинском краеведческом музее собираются открыть постоянную экспозицию, посвященную району в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мы рассказывали о том, что в новом здании галереи откроется «Кабинет нумизматики»: в нем представят монеты Древнего Рима и афинские драхмы.

