Искусство

В новом здании галереи откроется «Кабинет нумизматики»: в нем представят монеты Древнего Рима и афинские драхмы

В Пермской художественной галерее впервые представят полную «денежную» коллекцию. В новом здании на Заводе Шпагина обустраивают «Кабинет нумизматики».

Ольга Шур

Как сообщает «Новый компаньон», в коллекции более 17 тыс. экспонатов. Она считается самой большой в Пермской галерее, но при этом наименее известной, так как ее никогда не показывали комплексно. В коллекции — монеты, медали, ордена и наградные медали, значки и жетоны. Она охватывает период от древнегреческих монет VI века до н.э. до современных российских.

В «Кабинете нумизматики» представят афинские драхмы и тетрадрахмы V-IV вв. до н.э., чеканку эпохи эллинизма IV-III вв. до н.э., монеты Древнего Рима I-IV вв. н.э., денежные знаки Парфянского царства, Византии и средневековой Европы, работы медальеров Франции, Германии и Австрии XIX-XX вв., русские монеты и медали XV-XX вв., памятные медали СССР и современной России.

