Искусство

В Арт-резиденции представят выставку «Клюквы поле»: она посвящена народам Севера и философии вечной жизни

В пермской Арт-резиденции 3 декабря собираются открыть выставку «Клюквы поле». Соликамская художница Ирина Лутченко создала большую серию работ, в которых она обращается к теме космогонического представления мира через образы и истории людей Севера.

Ирина Лутченко
Ирина Лутченко

«В культуре и традициях вогульских племен прослеживается глубокая философия вечной жизни, которая выражается в идее перерождения души в телах новых поколений, а также в окончательном уходе духа во Вселенную, вхождении его в космическое "тело" для слияния со всем сущим. В этой истории клюква олицетворяет образ новой жизни, а точнее — вид бессмертия, где душа проходит круговорот рождения и смерти — "сансару", — рассказывает Ирина Лутченко.

Выставку «Клюквы поле» откроет перфоманс от театральной группы «Третья сторона»: актеры оживят женские образы с картин, погрузив зрителей в тему древних северных культур.

Кстати, в Центральном выставочном зале в декабре открывается выставочный проект, посвященный 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

