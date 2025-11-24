На территории Дома Мешкова собираются открыть кафе и новое выставочное пространство

Музей собирается использовать подсобные помещения усадьбы Николая Мешкова, их передало Камское речное пароходство, которому ранее принадлежало здание. Планы развития рассчитаны до 2030 года.

Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на руководителя Дома Мешкова Светлану Неганову, во флигеле собираются разместить пространства для работы со студентами, краеведами, дизайнерами, а также библиотеку и архив с публичным доступом.

Каретный сарай должно занять новое выставочное пространство для размещения временных экспозиций. В служебных помещениях хотят устроить музейный туристический визит-центр, сувенирный магазин и музейное кафе. По планам переформатирование ждет и основную экспозицию Дома Мешкова.

