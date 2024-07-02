Несколько строений Дома Мешкова хотят изъять у Камского речного пароходства

Пермская инспекция по охране объектов культурного наследия через суд требует изъять из собственности у Камского речного пароходства несколько строений. Речь о флигеле, каретном сарае и лавке в насыпной террасе с подпорной стенкой. Они — часть архитектурного комплекса «Дом Мешкова» и также являются объектами культурного наследия.

По данным «Коммерсанта», объекты содержатся ненадлежащим образом, владелец построек не выполняет обязанности по их сохранению. Ранее инспекция обращалась к Камскому речному пароходству с требованием отреставрировать фасады флигеля, каретном сарае и службах.

В итоге суд назначил экспертизу, которая определит состояние и сохранность объектов культурного наследия. Также выяснится, изменилось ли в худшую сторону техническое состояние объектов по сравнению с данными актов в 2014 и в 2021 годах, и существует ли угроза утраты или снижения историко-культурной ценности строений.

Отметим, что само здание Дома Мешкова находится в краевой собственности, его отремонтировали к концу 2023 года. С 1918 по 2004 годы в нем размещались организации водного транспорта, в частности, Камского речного пароходства. После этого в Доме Мешкова открылся краеведческий музей.