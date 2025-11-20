Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Кунгурский кузнец создал копию шлема из «Джентльменов удачи»

Кунгурский кузнец Антон Киряков создал копию шлема из советской комедии «Джентльмены удачи». Теперь его ждет окрашивание в золотой цвет и отправка в Москву.

Антон Киряков/ВКонтакте
Эта работа, как признался мастер, оказалась одной из самых интересных и сложных. «Рога мы куем очень часто для камнерезов местных, но такие ни разу. Зверьков разных тоже приходилось ковать, но тигра впервые. И эта каска пожарная с объемом в разные стороны тоже тяжело далась нам, чтобы обогнуть ее со всех сторон», — поделился Антон Киряков.

