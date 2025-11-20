«Да, это компрессор!»: в Арт-резиденции откроется выставка с «производственными» пейзажами

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на выставке представят в основном свежие картины, созданные последние пять лет. Николаю Глущенко наиболее близки пейзажи, посвященные природе и городам, но одной из новых тем для него стало производство.

«Глущенко много работал в Усинске, нефтяной столице Республики Коми; здесь добывают более половины всей нефти региона. Появились характерные названия: "Гармония труб, г. Усинск", "Да, это компрессор!", "Газоперерабатывающий завод, г. Усинск. После дождя". Последнюю работу художник пишет крупными, как бы геометризованными мазками, применяет корпусное наложение красок, создает необычные сочетания оттенков. Видно, что "производственная" тема у Глущенко тоже становится источником красоты», — отметила доктор искусствоведения Ольга Власова.

Недавно мы рассказывали о том, что в историческом парке «Россия — Моя история» в ноябре начала работать выставка миниатюрной авторской куклы «Маленький мир».

