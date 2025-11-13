Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Выставка миниатюрных кукол Ирины Вергхрадской откроется в Перми: ее маленькие герои показывают настоящую жизнь

В историческом парке «Россия — Моя история» с 15 ноября начнет работать выставка миниатюрной авторской куклы «Маленький мир» (0+). На ней будут представлены работы мастерицы Ирины Верхградской, которая занимается созданием маленьких персонажей на протяжении 30 лет.

Каждая из кукол «Маленького мира» представляет собой не портрет, а героя в правдоподобной обстановке, в момент движения либо размышления. В экспозиции «Маленького мира» есть крупные исторические деятели, популярные артисты, герои сказок и литературные персонажи, а также персонажи в национальных костюмах и пожилые люди.

В пресс-службе музея отметили, что созданные Ириной Верхградской куклы — пронзительные миниатюры, рассказывающие о жизни, одиночестве, надежде и маленьких радостях пожилых людей.

Недавно мы рассказывали, что в «Пермском периоде» представят работы 25 художников — выпускников кафедры живописи ПГИК.

Информационный обзор редакции.

