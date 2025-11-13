Выставка миниатюрных кукол Ирины Вергхрадской откроется в Перми: ее маленькие герои показывают настоящую жизнь

Каждая из кукол «Маленького мира» представляет собой не портрет, а героя в правдоподобной обстановке, в момент движения либо размышления. В экспозиции «Маленького мира» есть крупные исторические деятели, популярные артисты, герои сказок и литературные персонажи, а также персонажи в национальных костюмах и пожилые люди.

В пресс-службе музея отметили, что созданные Ириной Верхградской куклы — пронзительные миниатюры, рассказывающие о жизни, одиночестве, надежде и маленьких радостях пожилых людей.

