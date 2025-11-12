Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В «Пермском периоде» представят работы 25 художников — выпускников кафедры живописи ПГИК

В художественной галерее «Пермский период» 14 ноября собираются открыть выставку «Призвание», посвященную 50-летнему юбилею Пермского государственного института культуры.

«Экспонат»
Ирина Пьянкова

«Экспонат»

Елена Соловьева
«Белые ночи Перми
Елена Постнова

«Белые ночи Перми

В выставке участвуют педагоги и выпускники кафедры живописи ПГИК, которая была основана народным художником СССР Евгением Николаевичем Широковым в 1993 году. Будут представлены пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины, графические работы 25 художников, среди них: Николай Берснев, Наталья Тэн, Ирина Пьянкова, Елена Постнова, Мария Юсупова.

В «Пермском периоде» рассказали, что активно работающие выпускники кафедры живописи ПГИК развивают свою индивидуальные творческую манеру, и в тоже время сохраняют традиции крепкой русской реалистической школы, эстетической и нравственной основы живописной культуры, заложенной во время учебы на кафедре Евгением Широковым.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: