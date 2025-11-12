В «Пермском периоде» представят работы 25 художников — выпускников кафедры живописи ПГИК

В художественной галерее «Пермский период» 14 ноября собираются открыть выставку «Призвание», посвященную 50-летнему юбилею Пермского государственного института культуры.
В выставке участвуют педагоги и выпускники кафедры живописи ПГИК, которая была основана народным художником СССР Евгением Николаевичем Широковым в 1993 году. Будут представлены пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины, графические работы 25 художников, среди них: Николай Берснев, Наталья Тэн, Ирина Пьянкова, Елена Постнова, Мария Юсупова.
В «Пермском периоде» рассказали, что активно работающие выпускники кафедры живописи ПГИК развивают свою индивидуальные творческую манеру, и в тоже время сохраняют традиции крепкой русской реалистической школы, эстетической и нравственной основы живописной культуры, заложенной во время учебы на кафедре Евгением Широковым.
