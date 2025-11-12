Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В Доме Мешкова откроется выставка, посвященная музыкальной фабрике «Кама»

В Доме Мешкова собираются открыть проект о музыкальном объединении «Кама». Это совместная работа Пермского краеведческого музея, театра-лаборатории «Открытый код» и Пермского иммерсивного театра.

Дом Мешкова/ВКонтакте

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что 21 ноября в Доме Мешкова откроется выставка «Кама больше, чем река…», которая раскроет тему музыкального просвещения в СССР в 1920-1980-е годы, которому во многом способствовало создание пианинных фабрик, в том числе Пермского производственного музыкального объединения «Кама». Сложный производственный процесс изготовления пианино покажут через интервью и предметы из личных архивов работников фабрики. На выставке представят пианино, баян, гитару, созданные на «Каме», патефонные пластинки «Кама», нотные сборники 1920-1930-х годов, инструменты настройщика пианино.

Историю музыкальной фабрики представит спектакль «Кама. Фабрика», созданный Пермским иммерсивным театром, театром-лабораторией «Открытый код» в партнерстве с Пермским краеведческим музеем. Его создатели рассказали, что постановка создана в экспериментальном формате на стыке документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью, документального кино. Спектакль состоит из воспоминаний работников фабрики «Кама» и истории владельцев пианино и музыки, написанной на основе индустриальных шумов, звуков фабричного производства и тонко вплетен в ритмический рисунок речи героев. Премьерные показы пройдут в Доме Мешкова 23 и 25 ноября.

