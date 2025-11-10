ПЕРММ откроет выставку в кафе CULT

Музей современного искусства ПЕРММ 14 ноября запускает новый проект — выставку «Период», которая разместится в кафе CULT. Экспозиция объединит архивы знаменитой арт-группы «Коллективные действия» и медитативные фотоработы Александра Слюсарева.
Как сообщают в музее, главная идея выставки — показать зрителю разные способы быть свидетелем и участником происходящих событий. Для этого кураторы соединили два, на первый взгляд, разных художественных подхода.
Первая часть экспозиции посвящена группе «Коллективные действия», чьи перформансы в 1970-80-х годах прошлого века оказали огромное влияние на современное искусство. Участники группы исследовали время и пространство через совместные акции, например, организуя «поездки за город», где сам маршрут и его фиксация становились произведением.
Вторую часть составляют минималистичные фотографии Александра Слюсарева (1944–2010). Его знаменитые «квадраты» — это исследование света, композиции и пространства, превращающее самые обыденные объекты в предметы для созерцания.
Особую роль в проекте играет выбор локации. Пространство кафе CULT, по замыслу организаторов, снимает формальные барьеры между зрителем и искусством.
