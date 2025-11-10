Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

ПЕРММ откроет выставку в кафе CULT

Музей современного искусства ПЕРММ 14 ноября запускает новый проект — выставку «Период», которая разместится в кафе CULT. Экспозиция объединит архивы знаменитой арт-группы «Коллективные действия» и медитативные фотоработы Александра Слюсарева.

ПЕРММ

Как сообщают в музее, главная идея выставки — показать зрителю разные способы быть свидетелем и участником происходящих событий. Для этого кураторы соединили два, на первый взгляд, разных художественных подхода.

Первая часть экспозиции посвящена группе «Коллективные действия», чьи перформансы в 1970-80-х годах прошлого века оказали огромное влияние на современное искусство. Участники группы исследовали время и пространство через совместные акции, например, организуя «поездки за город», где сам маршрут и его фиксация становились произведением.

Вторую часть составляют минималистичные фотографии Александра Слюсарева (1944–2010). Его знаменитые «квадраты» — это исследование света, композиции и пространства, превращающее самые обыденные объекты в предметы для созерцания.

Особую роль в проекте играет выбор локации. Пространство кафе CULT, по замыслу организаторов, снимает формальные барьеры между зрителем и искусством.

Ранее мы рассказывали, что были объявлены итоги нового сезона арт-резиденции, который будут проводить фонд современного искусства MaxArt совместно с Пермским краеведческим музеем.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: