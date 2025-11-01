Медведи, живая музыка и диалог с художниками: ПЕРММ анонсировал программу «Ночи искусств»

Музей современного искусства ПЕРММ 3 ноября присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает пресс-служба музея, с 16:00 и до полуночи ПЕРММ будет работать в формате открытой творческой площадки.
Центральным событием программы станет интеграция в музейное пространство известного городского паблик-арт проекта «КРАСИМ». Фигуры медведей, расписанные художниками и уже ставшие частью городского ландшафта, на одну ночь станут полноценными выставочными объектами. Гости смогут не только увидеть их в новом контексте, но и лично пообщаться с их авторами, узнать истории создания каждого арт-объекта и понять, как уличное искусство становится частью музейного контекста.
Звук станет неотъемлемой частью атмосферы вечера. Музыкальное сопровождение призвано изменить привычное восприятие музейных залов, наполнив их ритмом и движением. За саундтрек «Ночи искусств» отвечают диджеи Ольга Верещагина, Chekma и Pol’za, которые представят свои авторские сеты.
Завершит музыкальную программу вечерний лайв-сет от кавер-группы «РАДИОКЕЙС». Музыканты обещают сдержанное и атмосферное выступление, построенное на мягкой ритмике и вокале.
Планируется, что в «Ночь искусств» ПЕРММ запустит новый проект — цикл авторских экскурсий, созданных художниками, исследователями и кураторами. Такой формат превратит экскурсию в диалог о смыслах, восприятии искусства и времени.
Для тех, кто хочет не только смотреть, но и создавать, будут работать несколько мастер-классов: «Белые тюльпаны. Оригами большого масштаба», на котором участники создадут из бумаги крупные цветы, «След медведя. Цвет города», где с помощью самодельных штампов в форме медведя гости смогут оставить свой «след» на общем полотне, и мастер-класс по ораторскому искусству от Марии Шиловой.G
