Искусство

Медведи, живая музыка и диалог с художниками: ПЕРММ анонсировал программу «Ночи искусств»

Музей современного искусства ПЕРММ 3 ноября присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает пресс-служба музея, с 16:00 и до полуночи ПЕРММ будет работать в формате открытой творческой площадки.

ПЕРММ

Центральным событием программы станет интеграция в музейное пространство известного городского паблик-арт проекта «КРАСИМ». Фигуры медведей, расписанные художниками и уже ставшие частью городского ландшафта, на одну ночь станут полноценными выставочными объектами. Гости смогут не только увидеть их в новом контексте, но и лично пообщаться с их авторами, узнать истории создания каждого арт-объекта и понять, как уличное искусство становится частью музейного контекста.

Звук станет неотъемлемой частью атмосферы вечера. Музыкальное сопровождение призвано изменить привычное восприятие музейных залов, наполнив их ритмом и движением. За саундтрек «Ночи искусств» отвечают диджеи Ольга Верещагина, Chekma и Pol’za, которые представят свои авторские сеты.

ПЕРММ
ПЕРММ
ПЕРММ

Завершит музыкальную программу вечерний лайв-сет от кавер-группы «РАДИОКЕЙС». Музыканты обещают сдержанное и атмосферное выступление, построенное на мягкой ритмике и вокале.

Планируется, что в «Ночь искусств» ПЕРММ запустит новый проект — цикл авторских экскурсий, созданных художниками, исследователями и кураторами. Такой формат превратит экскурсию в диалог о смыслах, восприятии искусства и времени.

Для тех, кто хочет не только смотреть, но и создавать, будут работать несколько мастер-классов: «Белые тюльпаны. Оригами большого масштаба», на котором участники создадут из бумаги крупные цветы, «След медведя. Цвет города», где с помощью самодельных штампов в форме медведя гости смогут оставить свой «след» на общем полотне, и мастер-класс по ораторскому искусству от Марии Шиловой.G

Недавно мы рассказывали, что в Пермь прилетит режиссер Александр Войтинский. А еще больше идей, чем заняться в длинные ноябрьские выходные, редакция «ПРМ.Собака.ru» собрала в традиционной афише

Информационный обзор редакции. 16+

