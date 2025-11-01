Медведи, живая музыка и диалог с художниками: ПЕРММ анонсировал программу «Ночи искусств»

Завершит музыкальную программу вечерний лайв-сет от кавер-группы «РАДИОКЕЙС». Музыканты обещают сдержанное и атмосферное выступление, построенное на мягкой ритмике и вокале.

Планируется, что в «Ночь искусств» ПЕРММ запустит новый проект — цикл авторских экскурсий, созданных художниками, исследователями и кураторами. Такой формат превратит экскурсию в диалог о смыслах, восприятии искусства и времени.

Для тех, кто хочет не только смотреть, но и создавать, будут работать несколько мастер-классов: «Белые тюльпаны. Оригами большого масштаба», на котором участники создадут из бумаги крупные цветы, «След медведя. Цвет города», где с помощью самодельных штампов в форме медведя гости смогут оставить свой «след» на общем полотне, и мастер-класс по ораторскому искусству от Марии Шиловой.G

