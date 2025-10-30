Инсталляция пермского салона победила во Всероссийском конкурсе визуального искусства

Инсталляция «Райский сад» — часть экспозиции «Сквозь время» художественного зала «Русский салон». Ее создали петербургские мастера Аполлинария Мишина и Ника Клецки. Недавно их инсталляция победила во Всероссийском конкурсе визуального искусства «Время Кириллицы».
Его цель — развитие визуальной культуры и популяризация кириллицы как метода искусства. В конкурсе заявляют о себе дизайнеры и архитекторы. Событие проводит Институт современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Как рассказали в «Русском салоне», инсталляцию «Райский сад» уже разобрали — на ее месте будет свежий выставочный проект.
